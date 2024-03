Kai kurie konservatoriai neslepia, ką galvoja apie Anušausko poelgį: tai buvo klaida

Be ministro ir be komiteto vadovo posto liekantis Arvydas Anušauskas sulaukė partiečių kritikos dėl to, kad pirmiau premjerės išskubėjo susitikti su prezidentu, pasakojo Delfi kalbinti konservatoriai. Vis dėlto šios partijos atstovai nemano, kad toks poelgis A. Anušauskui turės kokių nors pasekmių, o juo labiau, kad, paliktas be postų, populiarusis politikas ims karščiuotis ir trenks durimis.