JAV kantrybė senka ir galime pasiekti ribą: jau kalbama apie konkrečius signalus

Kai su Rusija iki šiol, nepaisant visų sankcijų yra norinčiųjų prekiauti (kaip ir norinčiųjų kariaujant nugalėti Kremlių), o panaši, tik ne tokia aštri ir kinetinė situacija klostosi su kita Europos tiesiogine varžove – Kinija, reikia ruoštis situacijai, kai viskas vyks vienu metu, panašiai, kaip pernai „Oskaruose“ triumfavusiame filme „Viskas iškart ir visur“ („Everything Everywhere All at Once“).