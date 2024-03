Jaunąjį verslininką į kalėjimą pasiuntęs teisėjas: tai, ką jis padarė, labai pavojinga

„Skirtumas didesnis, nei skirtumas tarp degtinės ir radlerio stiprumo. Be to, kanapės buvo švarios, be „gatvinėse“ kanapėse galinčių pasitaikyti pavojingų cheminių priedų. Nepaisant to, teismo vertinimu, dėl procento dešimtųjų dalių paklaidos kanapių tyrimuose, verslininko veika nuo legalios prekybos neva „iššovė“ iki laisvės atėmimo verto sunkaus nusikaltimo.