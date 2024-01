Jansonas: ne ministerijai vertinti vieno ar kito prašymo atitikimą Konstitucijai

Užsienio reikalų ministerijos (URM) abejonės dėl to, ar Prezidentūra neviršijo savo konstitucinių įgaliojimų, prašydama pateikti informaciją apie ambasadorių atrankas, skamba keistai, sako šalies vadovo vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas. Jo įsitikinimu, prezidentas Gitanas Nausėda turi teisę susipažinti su tokia medžiaga. Be to, pasak patarėjo, tokiu būdu būtų atsakyta, ar konkursas į diplomatinės atstovybės Lenkijoje vadovo postą iš tiesų įvyko.