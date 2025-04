Įvertino siūlymą leisti miškuose statyti namelius: tokios grėsmės Lietuvoje nėra buvę

Tas namelis būtų kaip vasarnamis, maksimalus plotas – 24 kv. m, be jokios elektros, vandens, be tvorų, paprastas namelis. Kaip aš juokauju, tai būtų tarsi pavėsinė su langais ir sienomis, kad žmonės galėtų atvažiuoti pabūti su šeima, su draugais, prižiūrėtų savo mišką, kurį turi. Dabar jie nevažiuoja į savo miškus, nes sako, ko ten važiuoti: nei mes turime kur atsisėsti, nei kur pabūti. Taigi mes sudarome galimybę žmonėms dažniau aplankyti mišką, išvažiuoti iš to asfalto“, – „Delfi TV“ laidoje „Iš esmės“ aiškino „Nemuno aušros“ frakcijos pirmininko pavaduotojas Robertas Puchovičius.