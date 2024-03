Įvertino, kaip greitai gali vykti slėptuvių Vilniuje paruošimas: per 10 metų gal ir įmanoma

Į klausimą apie slėptuvių statybas Vilniuje, ar įmanoma jas greitai pasiruošti, G. Grina atsakė: „Nesu statybos kažkoks žinovas, bet galiu taip mėgėjiškai pasakyti, kad tikrai neįmanoma. Žiūrint, koks laikas nustatytas, jei per 10 metų, tai gal ir įmanoma. Jeigu pasakys politikai, kad statome per vienerius metus, tai aš taip suabejočiau, ar įmanoma per vienerius metus pristatyti tiek slėptuvių gerai pusei milijono gyventojų.“