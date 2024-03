Istorikas pateikė viziją, kaip atrodytų Lietuva, jei nebūtų buvusi okupuota

Sovietmečio paliktus randus vis dar valomės. O kas, jei jų nė nebūtų buvę? Kaip atrodytų Lietuva? Kelionę į 1968-ųjų Lietuvą siūlo istorikas Norbertas Černiauskas, pateikdamas trumpą, išgalvotą, neįvykusią Lietuvos istoriją naujausioje savo knygoje „Fado“. Su juo laidoje kalbamės, kaip atrodytų Lietuva be „chruščiovkių“, be Antano Smetonos „bėgimo per upelį“ ir – prie ko čia Portugalija.