Istorikas įvardijo, kodėl Sausio 13 d. įvykių negalime pamiršti: Vakarų pasaulis pagaliau patikėjo

Ši tūkstantinė minia pradėjo veržtis į Seimo vidinį kiemą ir norėjo nuversti AT. Jie galvojo, kad AT yra kalta, jog kainos pakilo, bet tai padarė Vyriausybė. Aišku, buvo ir susidūrimas, ir gaisrinių žarnų – įvyko labai nemalonus incidentas. Vadinasi, ta situacija jau tikrai buvo labai įkaitusi. Savanoriai, kurie buvo pasirengę ginti AT, net miegojo ištisas paras Seimo Vitražų galerijoje. Taigi, sausio 8, 9, 10, 11, 12 d. visą laiką buvo jaučiama įtampa. Juo labiau kai Maskva dar paskelbė Lietuvos jaunuolių šaukimą į sovietinę kariuomenę. Kitaip sakant, formaliai Lietuva jau buvo beveik metus nepriklausoma, bet gautas toks akibrokštas dėl šaukimo į sovietų kariuomenę. Jaunuoliai buvo gąsdinami, kad bus gaudomi ir per prievartą vežami tarnauti.