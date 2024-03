Išnarstė netikėtą pasiūlymą dėl Lietuvos gynybos: dėmesys ne ten

Seime siūloma fiziniams ir juridiniams asmenims suteikti galimybę skirti savanorišką kasmėnesinę arba vienkartinę tikslinę paramą gynybai. Jei nuolatiniai aukotojai skirtų 10 eurų per mėnesį ar 60 eurų per metus, tai papildytų gynybos biudžetą per 31 mln. eurų. Apie šią idėją Žinių radijo laidoje „Dienos klausimas“ diskutavę politikai ir ekspertai ieškojo geriausio būdo šalies gynybos pajėgumams didinti.