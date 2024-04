Iš Lukašenkos specialiųjų tarnybų – dar viena provokacija: pasipylė grasinimai Lietuvoje gyvenantiems baltarusiams

Lukašenkos specialiųjų tarnybų nuomone, gudams persikėlus iš Lietuvos kur toliau nuo Gudijos, jie prarastų ryšį su tėvyne ir pasitrauktų iš kovos prieš diktatūrą. Be to, tai suduotų stiprų smūgį mūsų tarpusavio pasitikėjimui. O būtent to labiausiai nori laisvos demokratinės Europos priešai.

Jie neatsisakys bandymų mus suskaldyti. Mes tam priešinsimės – draugyste ir solidarumu“, – teigiama S. Cichanouskajos biuro pranešime.