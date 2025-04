Idzelis: norint rimto požiūrio į krizes ir jų valdymą, turi būti pratybos

– Ten pas juos yra „blanket and shelter“ (liet: „antklodė ir pastogė“). Jie greitai stato palapines, loveles. Žmonės gali priimti, nes jeigu dideli pabėgėlių srautai – latviai ir estai per mus juda. Tai tarptautinės organizacijos, jų kitos draugiškos organizacijos Lenkijoje, kurie turi ryšius, dalyvauja tarptautiniuose forumuose. Tos organizacijos, ypač kurios tarptautinės, pvz., „Medikai be sienų“, taigi yra euroatlantinė, kaip, pavyzdžiui, kariuomenės greito reagavimo pajėgos – yra lygiai taip pat ir civilinės saugos greito reagavimo pajėgos, kurias gali jas prisikviesti, jei kažkas nutiko, kaip mes, pavyzdžiui, į Turkiją kažkada įsijungėme. Taip, iš kitų šalių atvažiuotų tau padėti. Jeigu kažkur regione vyktų konfliktas, tai tos pabėgėlių stovyklos būtų kokioje Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, NATO gilumoje. Kažkas turi visa tai padaryti, kaip buvo dabar, pavyzdžiui, daug iš karto milijonų pasipylė ukrainiečių. Tikrai, turėjo jau patirties, buvo prieš tai pabėgėlių krizės, jau žinojo, kaip visa tai daryti, kad po to nebūtų taip, kad žmogus metro turi gulėti kažkur ant matraso kampe. Tokiu atveju, aš galvoju, čia visos organizacijos turi susitelkti. Jeigu kažkas nutinka, yra trijų dienų taisyklė, tai jeigu dabar kažkas ten neveikia, tai trijų dienų taisyklė – viskas išsisprendžia. Tikrai, kai darėme „Stiprūs kartu“, patys matėme, kaip viskas vyko. Viską pradėjome, sienas išsiklijavome popieriais limpančiais, pradėjome paišyti.