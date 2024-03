Į „Keliaujančių kiemelių“ dramą sureagavo ir viena Naujamiesčio aktyvistė: linkiu jiems nepradingti

„Bėda ta, kad jų niekas neprižiūrėjo ir net nebuvo aišku, kas už juos atsakingas: seniūnija, „Grinda“, savivaldybė ar kažkas kitas. Todėl be abejo, kažkam išvogus apšvietimo lemputes bei kėdes, nudžiūvus gėlėms vazonuose, niekam nevykdant net minimalios priežiūros, kiemeliai po truputį sunyko. Be to, jie atliko savo darbą dar ir todėl, kad prieš kelerius metus buvo atidarytas Amatų skveras, kuriame prisėsti gal ir tikrai maloniau negu gatvėje prie eismo“, – rašo sekmadieninio turgaus įkūrėja.