Į kalėjimą patekęs pedofilas surado naujų būdų, kaip atsipalaiduoti

„Tą dieną buvau kameroje ir kažką rašiau ant lapelio, kai kartu gyvenęs kitas nuteistasis man pasakė, kad nuimčiau „arklį“, – per pirmąją apklausą vyras sakė, jog nuteistųjų žargonu kalbant „arklys“ yra ant virvių surištas siuntinukas, kuris perduodamas per langus. – Tada per kameroje esantį langą pamačiau, kad prie manęs kabo siuntinukas, jį paėmiau, o kitas nuteistas, jį pažiūrėjęs, pasakė, jog suskaičiuočiau – atidaręs siuntinuką pamačiau, kad jame yra vokas su daug sukarpytų popieriaus lapelių. Suskaičiavau – jų buvo daugiau nei 100.“