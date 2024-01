Gynybos finansavimas turės pasiekti maždaug 3 proc.: politikų laukia skausmingi sprendimai

Politinės skirtys

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) prezidiumas yra pasiūlęs gynybai nuo 2025 metų papildomai skirti 0,5 proc. nuo BVP, be to, valdančiųjų gretose gimsta idėjos įvesti gynybos mokestį arba didinti pridėtinės vertės mokesčio tarifą.

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis neslėpė, kad per susitikimą buvo kalbama apie mokesčius.