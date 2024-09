Grėsmių akivaizdoje šio klausimo dėl kariuomenės neišvengsime: pavyzdį turės parodyti ir Lietuvos elitas

„Buvo įvykdyti fundamentalūs pokyčiai, nebėra to išskirtinumo“, – apie „mūsų ir NATO kariuomenę“ priminė gen. A. Leika. Šiandien kariūnai dalyvauja Erasmus+ programoje, kuriai priklauso visos ES karo akademijos, be to, dar yra ir susitarimai su JAV aukštosiomis karo mokyklomis, įskaitant Vest Pointą, tad nors tokie įrankiai atsiperka – semestrui studijuoti svetur išvykę lietuvių kariūnai gauna neįkainuojamos patirties, įgūdžių, žinių, anot A. Leikos, pasimato, kad esminio skirtumo ugdyme nėra.