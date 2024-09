Gimtadienio linksmybės baigėsi skaudžia tragedija: jis buvo itin pavydus ir agresyvus

Pasak teisėjų, kaimo gyventojai patvirtino, kad S. Krulikauskas dėl tariamų santykių su šio sugyventine priekaištaudavo ir anksčiau, tačiau muštynės niekada nebuvo kilusios, o kaimynai kaskart apsilankydavo vieni kitų namuose. Be to, S. Krulikausko sugyventinė pareigūnams nurodė, kad pas kaimyną buvo apsigyvenusi tik dėl to, jog kitas sugyventinis, su kuriuo ji gyveno, ją buvo išvaręs iš namų, todėl ši, neturėdama kur eiti, apsigyveno pas kaimyną – jis buvo moters tėvo bendradarbis, dėl šio gerumo ji vyrą draugiškai ir vadindavo „Tata“.