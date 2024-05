Gimnazijų reitinguose – liūdnas vaizdas: kai kur net du trečdaliai vaikų nepereis į 11 klasę

Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Vilma Dobrovolskienė

Kaip vertinate reitingus, miesto gimnazijų nuosmukį, kas galėjo tai lemti?

Žurnale „Reitingai“ Kėdainių rajono savivaldybė paminėta kaip viena iš trijų savivaldybių, kuri „gana solidžias pozicijas švietimo reitinge užima metai iš metų“. Vadinasi, jokių nuosmukių neįžvelgiama. Nors miesto gimnazijos nusileido truputį žemiau nei praeitais metais, tačiau 39 ir 84 vietos iš 343 gimnazijų taip pat yra gana solidžios pozicijos. Tam įtakos galėjo turėti: gebėjimas prisitaikyti prie švietimo reformos bei pokyčių, mokyklų tinklas, COVID pasekmės, įtraukusis ugdymas, mokytojų trūkumas, mokinių motyvacija ir suvokimas, kokiu tikslu pasirinko tęsti mokslus gimnazinėse klasėse, pasirinkimas laikyti VBE, tėvų įtaka atžalos ateičiai, visuomenės požiūris į švietimą ir kt. priežastys. Atlikę VBE analizę matome, kad 5 VBE rezultatai yra aukštesni nei šalies, tačiau fizikos, geografijos ir informacinių technologijų – žemesni. Kaip ir žurnale „Reitingai“ teigiama, kad „pagrindiniai gimnazijų tikslai turėtų būti susiję su mokymusi ir išmokimu. Be to, siektina turėtų būti ir kad reikšminga dalis gimnazistų vis dėlto stotų ir įstotų į universitetus bei kolegijas. Nes į profesines mokyklas stoti galima ir po aštuntos, ir po dešimtos klasės, tai yra nesimokius gimnazinėse vienuoliktoje ir dvyliktoje klasėse. Jeigu gimnazijoje daugokai nemotyvuotų, mokytis nenorinčių ir tik laiką stumiančių mokinių, tai kerta per mokyklos kokybę, reputaciją ir ji pradeda ristis žemyn.“

Kas labiausiai džiugina „Reitinguose“, o kur reikėtų ir būtų įmanoma pasitempti?

Nors ir paskutinieji metai buvo labai sudėtingi ir pilni iššūkių, tačiau 2024 m. reitinge užimta gana solidi vieta, kuri džiugina šių rajono gimnazijų abiturientų, įstojusių studijuoti į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, dalis: Šviesiosios gimnazijos – 55,7 proc., Šėtos gimnazijos – 36,4 proc., Krakių M. Katkaus gimnazijos – 33,3 proc., „Atžalyno“ gimnazijos – 33,1 proc.

Į užsienio aukštąsias mokyklas įstojusių abiturientų (proc.): Josvainių gimnazijos – 10,5 proc., Akademijos gimnazijos – 4,3 proc., „Atžalyno“ gimnazijos – 1,7 proc., Šviesiosios gimnazijos – 1,6 proc.

Taip pat džiugina pirmą kartą pristatomo tyrimo rezultatas, kuris parodo, kurių mokyklų didžioji dalis mokinių per metus padarė pažangą, tai: 79,14 proc. Krakių M. Katkaus gimnazijos mokinių, padariusių pažangą per vienerius mokslo metus mokantis lietuvių kalbos, 70,18 proc. Šviesiosios gimnazijos mokinių, padariusių pažangą per vienerius mokslo metus mokantis matematikos ir 75,71 proc. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokinių, padariusių pažangą per vienerius mokslo metus mokantis matematikos.

Džiaugtis galime ir „Ryto“ progimnazijos 77 vieta (iš 162) 2023 m. NMPP jungtiniu 4-os ir 8-os klasių pasiekimų rodikliu, kuris 0,65 proc. pagerėjo, lyginant su 2022 m.

Švietime reikia įdėti daug pastangų norint išlaikyti jau turimus pasiekimus. Šie rezultatai parodė, kad būtina siekti aukštesnių VBE pasiekimo rezultatų, ypač fizikos, geografijos ir informacinių technologijų, gerinti NMPP ir PUPP. O svarbiausia – turime suburti stiprius mokytojų kolektyvus ir jiems sudaryti geras sąlygas.

Siekiant veiksmingai naudoti ugdymo ir ūkio lėšas, sumažinti jungtinių klasių skaičių, būtina spartinti tinklo pertvarką: priimti ryžtingus sprendimus dėl klasių komplektavimo.