Gimnazijos bendrabučio moksleiviai nebegali tylėti: gyvenimo sąlygos – tragiškos

Liko be šilumos



„Visi žinome, kad bendrabučio pastatas yra senas, nėra jokios izoliacijos, šildymas užsuktas iki minimumo, radiatoriai drungni. Ankščiau tai problemų nesukeldavo, nes turėdavome savo šildymo prietaisus. Šiais metais sulaukėme didelių šalčių, todėl temperatūra patalpose krito drastiškai. Dabar kambariuose vos po vieną, septynis, daugiausia keturiolika laipsnių. Per šalčius visi įsijungėme šildytuvus, dėl to nebeatlaikė laidai ir visa elektros instaliacija – užsidegė rozetė, kilo gaisras.

Po šio įvykio mums buvo griežtai uždrausta kambariuose naudoti bet kokius elektros prietaisus. Iki penktadienio iš bendrabučio turime išvežti visus šildytuvus, tačiau be jų negalėsime išgyventi. Visi miegame su keliomis antklodėmis, pledais, bet vis tiek šąlame. Bendrabučio auklėtojos bando padėti, duoda pledų, geriame arbatas, popieriniais rankšluosčiais užkamšėme tarpus, kurie yra languose, o mokyklos direktorė pareiškė, kad bendrabutyje nėra taip šalta ir pasiūlė apsirengti megztinius. Per sienas pučia vėjas, langai užšąla, net maistas paliktas ant palangės užledėja. Mes lyg ir pripratome prie tokių sąlygų, bet kambaryje kilęs gaisras galutinai ištampė nervus“, – naujienų portalui JP pasakojo bendrabučio gyventoja, V. Mikalausko menų gimnazijos moksleivė, prašanti išsaugoti anonimiškumą.