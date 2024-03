Euforija dėl Švedijos narystės NATO turi ir kitą pusę: būtent dabar tai ypač svarbu Lietuvai

Istoriniu įvykiu vadinama Švedijos narystė NATO turi ir kitą medalio pusę. Nuogąstaujama, kad kaip tik šiuo metu padidėjo Rusijos grėsmė Lietuvai, nes jei agresorė turi planų veikti, tai darys dabar, nes po to bus per vėlu, visas regionas bus per stiprus. „Ir gintis mums patiems reikės ne dvi savaites, o mėnesį“, – DELFI TV laidoje „Iš esmės“ tvirtino Ukrainai pagalbą teikiančios organizacijos „Blue/Yellow“ įkūrėjas Jonas Ohmanas.