ES paskelbė naujų sankcijų Baltarusijai

Iš viso šiuo metu ES ribojamosios priemonės Baltarusijai taikomos 261 asmenims ir 37 subjektams. Atitinkamai įšaldomas į sąrašą įtrauktų subjektų turtas, o ES piliečiams ir bendrovėms yra draudžiama sudaryti tiems subjektams galimybę naudotis lėšomis ir ekonominiais ištekliais. Be to, fiziniams asmenims taikomas draudimas keliauti, todėl jie negali atvykti į ES teritoriją arba vykti per ją tranzitu.