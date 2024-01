Ekspertas apie Putinui pirštinę metusį kandidatą: Kremlius nesitikėjo, kad gatvė jį nutrauks nuo virvučių

„Pačios eilės tapo informacijos šaltiniu, be B. Nadeždino. Žmonės eilėse pradėjo drąsėti, rasti vienas su kitu solidarumą ir spausti B. Nadeždiną būti aktyvesniu. Jiems pavyko tiek, kad B. Nadeždinas savo antruoju asmeniu paskyrė J. Duncovą. Sunku net įsivaizduoti, o Kremliaus mylėtojai rašo, kad tai jau yra per daug, jis nuėjo per toli ir jam turi būti padarytas galas“, – Žinių radijo laidoje „Aktualusis interviu“ pasakojo VDU prof. G. Mažeikis.