„Ecoservice“ perima dalies Vilniaus miškų priežiūrą

Be to, nurodoma, jog Vilniaus miškuose per ateinančius metus bus atliekami jaunuolynų ugdymai, reikalingi tarpiniai kirtimai, želdinių priežiūra kirtavietėse, vykdomi pavienių medžių genėjimo ir kiti suplanuoti darbai, kurių tikslas – sveiki ir tvarūs miesto miškai.