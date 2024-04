Demografas – apie mažėjančio gimstamumo problemas: nustokime orientuotis į kiekybinius skaičius

„Tų moterų skaičius mažėja ir mažės per kelis dešimtmečius, bet tai nereiškia, kad mes nieko neturime daryti. Žinoma, kad turime. Pirmaeilis tos demografinės politikos uždavinys yra atkurti demografinę struktūrą palaipsniui, per gimstamumą, per didinimą, per galbūt ir reguliuojamos emigracijos poveikį kažkokį, kuris atkurtų tą balansą“, – kalbėjo demografas.