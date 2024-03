Buvęs ministras Karoblis skaudžiai įgėlė Anušauskui: turėtų būti kažkokios blefo ribos

Anušauskas išvardijo trūkumus, kurie buvo jam pradedant dirbti KAM



„Gal sukauptos amunicijos atsargos? Ne. Tiesa sakant nėra ir kur kaupti – tais metais pradėtas statyti vienintelis naujas amunicijos sandėlys. Gal jau veikė įsigyta vidutinio nuotolio priešlėktuvinės gynybos NASAMS sistema? Ne. Ji net nebuvo perduota kariuomenei. Kita vertus be raketų ji buvo neveiksni. Gal gavus pirmas ir vieninteles tuo metu 20 pėstininkų kovos mašinų buvo pareikalauta iš gamintojų ištaisyti broką, kad šios mašinos veiktų? Dėl to ir vėlavimo nepakeista nei sutartis, nei imtasi kokių nors veiksmų. Gal įgyvendintas 2017 m. duotas pažadas NATO kovinei grupei įrengti infrastruktūrą? Ne. Nebuvo nė pirštas pajudintas, kad Rukloje iškiltų sutarta logistikos bazė ir kareivinės. Banaliai perduotos lietuvių karių kareivinės, o kariai iškraustyti į konteinerius. Mokomasis pulkas liko be bazės šauktinių mokymui ir šaukimo plėtrai. Gal pastatyta nors vienos naujos kareivinės, karinės technikos remonto bazės? Gal sudaryta bent viena sutartis lietuviškų kovinių dronų vystymui? Ne. Ir dar kartą ne“, – rašė A. Anušauskas.