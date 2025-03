Buvęs kariuomenės vadas: norėčiau būti optimistas – JAV neleis tam įvykti

– Gali būti ir taip, bet mes visą laiką kalbėjome ir labai tikėjomės, dar kai vyko rinkiminė kampanija Jungtinėse Valstijose, buvo daug visokių pareiškimų, ir tada visi kalbėjome apie tai, kad čia yra tik priešrinkiminės kalbos, o realybė bus kitokia. Kai Trumpas ateis į Baltuosius rūmus, jis labai konkrečiai iškels sąlygas abiem pusėms ir eis į taiką per jėgą. Tai tos viltys, kaip ir buvo, šiek tiek sužlugo, mes pamatėme, kad ta jėga taikoma daugiau Ukrainai, iš jos buvo reikalaujama nuolaidų. Tuo tarpu ką turėtų padaryti Rusija, mes nežinojome. Tai dabar ateina toks momentas, kai galima daryti tokią išvadą, kad iš tikrųjų Amerikos administracija nori taikos, nori nutraukti ugnį ir sąlygas kelia abiem pusėms. Tai yra geros žinios. Mes jau buvome nusivylę, kad to nebus, kad sąlygos keliamos tik Ukrainai ir bus priimamos Rusijos sąlygos. Bet dabar aš noriu išreikšti atsargų optimizmą, kad galbūt dabar ir Rusijai bus keliamos konkrečios sąlygos tiesiog nutraukti ugnį ir po to pradėti šnekėtis apie taikos sutartį. Kaip viskas klostysis toliau, labai sudėtinga pasakyti, ir aš esu atsargus optimistas, šiuo metu tikrai dar nematau, kad būtų įvykęs proveržis.