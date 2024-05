Buvęs kariuomenės vadas – apie Kremliaus planus ir situaciją fronte: aiškėja, kokie pokyčiai laukia

Mėgins auginti savo karinę ekonomiką

„Rusijos kariuomenei, pagal jos tikslus, pagal struktūrines tas permainas, tai yra visiškai mažai. Tai yra niekas, juo labiau, kad fronte – nuolatiniai nuostoliai. Jiems reikia du, tris ir daugiau kartų daugiau. Kaip tai įgyvendinti? Aišku, Šoigu negalėjo susitvarkyti. Nei jis karinių sturktūrų praktikas, jis nebuvo didelis tos ekonomikos specialistas. Kaip tą situaciją pakeisti? Aš manyčiau, ir Putinas, ir Belousovas galvoja panšiai – Rusija dar per mažai įsitraukusi į karinę ekonomiką – per daug civilinio sektoriaus, per linksmai dar gyvena Maskvoje ir Peterburge, reikėtų įtraukti labiau. Aš manau, per įvairius ekonomikos sektorius, tas įtraukimas gali būti organizuotas žymiai didesniu mastu nei iki šiol“, – kalbėjo buvęs krašto apsaugos ministras.