Budrys: net neabejoju, kad Rusija Velykoms paserviruos dar baisesnį dalyką

– Persikelkime kitapus Atlanto, bet nepabėkime nuo Ukrainos temų. Ataką Sumų mieste jūs pavadinot barbariška ir drastiška. Tuo metu JAV prezidentas Donaldas Trumpas sako – jam pranešė, kad Rusija padarė klaidą. Jūs čia apie tą pačią ataką kalbate? Kaip jūs vertinate šitą D. Trumpo pasakymą, kur akivaizdu, jog Vašingtonas nemato Rusijos kaip tokio agresoriaus per se, bet kalba apie kažkokią, vos ne įsivėlusią žmogiškąją ar kažkokią klaidą?

– Aš neimsiu komentuoti be konteksto šito pasakymo, ypač JAV prezidento. Daug ką, gali reikšti – nuo to, kad kažkas ne tą veiksmą padarė, iki to, kad Putinas padarė strateginę klaidą ir peržengė ribą, po kurios jau nebebus tokių pačių po pokalbių apie paliaubas. Aš nežinau, apie ką tai yra, bet tai gali reikšti daug ką.