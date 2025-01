Budrys neskuba vertinti planų per 100 dienų susitarti dėl taikos Ukrainoje: palaukime konkrečių žingsnių iš Amerikos

Sekmadienio rytą paaiškėjus, kad Baltijos jūroje buvo pažeistas Latvijos valstybinio radijo ir televizijos centro (LVRTC) povandeninis optinis kabelis, ministras K. Budrys pažymėjo, jog Lietuva situaciją vertina labai rimtai. Be to, anot jo, pastaruoju metu dažnėjant panašiems incidentams, nebegalima to vertinti kaip atsitiktinių įvykių.