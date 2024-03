Bliūkštančios STT bylos: profesorius stebisi prezidentūros priekaištais

Teisės profesorius: ne visos korupcinės bylos turėtų baigtis nuteisimu

„Toks ištransliavimas pirmiausia yra nelabai etiškas ta prasme, kad negalima tarnybą vertinti pagal išteisinimus ar nuteisimus. Aišku, jie tai daro, turėdami omenyje, kad STT vadovas, kaip institucijos, kuri kovoja išimtinai su korupcija, yra atskaitingas prezidentui. Matyt nuo to priklauso ir institucijos finansiniai, reputaciniai dalykai. Dėl to, matyt, klausimas dėl rezultato rodymo ir yra iškeltas. Bet vertimas demonstruoti statistinius rodiklius, kiek turėtų būti nuteistų asmenų, kiek neturėtų, yra mažų mažiausiai neetiškas. Vertinti tarnybos darbą per tokį rodiklį negalima“, – komentavo A. Gutauskas.