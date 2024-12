Baigiasi pietų miego darželiuose era: teks susidurti su sunkumais

„Tų atvejų buvo labai įvairių, nuo to, kad vaikai pradėdavo vėl šlapintis į lovą iki to, kad vaikai nusigrauždavo nagus dėl to, kad nenorėdavo miego, nenorėdavo eiti į darželį“, – tikino Šeimų asociacijos valdybos narė Urtė Žukauskaitė–Zabukė.