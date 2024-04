Atverstas naujas šalies saugumo puslapis nebus toks lengvas: vardija būtinus darbus

Be to, kaip atkreipė dėmesį ministras, brigados pajėgumai, esant poreikiui, dar gali augti ir keistis.

Kokius namų darbus reikia atlikti Lietuvai?

Kaip jau L. Kasčiūnas minėjo anksčiau, nors vokiečių brigados atvykimas į Lietuvą yra labai svarbus mūsų šalies saugumo kūrimui, tam tikrus darbus turime be priekaištų atlikti ir patys. Laidoje jis plačiau aptarė, kurie jų šiandien yra kaip niekada svarbūs.

„Mes, be jokios abejonės, kursime, stiprinsime diviziją. Mes norime su savo divizija atsistoti į tuos NATO gynybos regioninius planus, kad galėtume kartu su sąjungininkais manevruoti, jeigu reikėtų duoti atkirtį priešui, atlikinėti kažkokias užnugario funkcijas. Be jokios abejonės, tas sunkinimas, geležinio kumščio kūrimas yra be galo svarbus, bet, aišku, mes truputėlį atsiremiame ir jį finansus, į resursus. Resursai yra tai, ką mes turime skaičiuoti“, – aiškino ministras.