Armonaitė: deja, prezidentas šioje kovoje stovi kitokių vertybių pusėje

„Tokio susitarimo pradžioje yra būtina viešai ir skaidriai įvardinti, ką, kada ir už kiek planuojame finansuoti ir įsigyti. Tačiau atsakingos institucijos to šiuo metu dar nėra padariusios. Tai atskleidus žmonėms ir verslui būtų aiškiau, dėl ko jų prašoma didesnio indėlio. Be to, prie gynybos finansavimo gali prisidėti ir lieknesnė biurokratija“, – komentavo ji.