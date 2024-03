Anušauskas atsakė į kritiką: iš Ukrainos mes mokomės

Žada aprūpinti apie 20 tūkst. karių

„Karinėms atsargoms per pastaruosius ketverius metus įsigyti skirta beveik 1 mlrd. eurų <...>. Tris ketvirtadalius perkamos amunicijos sudaro pagrindiniai mūšio šaudmenys. Be abejonės, ateityje irgi numatytas karinių atsargų kaupimas, kam numatyta skirti 2,4 mlrd. eurų <...>. Bet – pabrėžiu – lėšos karinių atsargų kaupimui per pastaruosius ketverius metus išaugintos 5 kartus – dabar skiriama tiek, kiek buvo visas krašto apsaugos biudžetas“, – komentavo A. Anušauskas.