Anušauskas – apie iniciatyvą siųsti karius į Ukrainą: kovos veiksmuose jie nedalyvautų

„Nes, jeigu paskaičiuotume, kiek dalykų buvo pasakyta, ko mes, kaip Vakarai, tikrai nedarysime, dar yra atskiros šalys, žinoma, jos priima nacionalinius sprendimus, ir po to padarė. Tai tokių dalykų turbūt būtų per daug, kad iš to galėtume pasidaryti išvadą, kad yra protinga užsibrėžti, kad mes tikrai to nedarytume. Svarstome viską, ir viskam esame pasiruošę“, – sakė K. Budrys.