Advokato padėjėja pažėrė neįtikėtinų kaltinimų, dabar jai teks aiškintis Drausmės komitetui

Advokato padėjėja Rasa Vaičekauskytė feisbuke papasakojo savo klientės istoriją, kuri esą be rimto pagrindo priverstinai uždaryta į psichiatrijos kliniką. Įrašu dalinosi šimtai žmonių, dauguma jų piktinosi tokia neteisybe. Kiek tiesos toje istorijoje – neįmanoma patikrinti, institucijoms čia surištos rankos, jos negali dalintis jautriais sveikatos duomenimis. Tačiau aišku tiek, kad R. Vaičekauskytė istoriją paviešino be moters dukros ir kitų jos artimųjų žinios, be to, pateikė detalių, leidusių nesunkiai identifikuoti pacientės tapatybę. Dėl to ji jau apskųsta Advokatūros Drausmės komitetui ir turės pasiaiškinti. Kyla klausimas, ar ji neišnaudojo asmeninės klientės nelaimės siekdama pasireklamuoti.