Vytautas Valentinavičius. Nacistinės idėjos ir JAV lyderių flirtas su hitlerizmu: grėsmė Europai?

Jungtinių Valstijų viceprezidento Jameso Davido Vance’o susitikimas su Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) lydere Alice Weidel bei JAV prezidento Donaldo Trumpo žavėjimasis Adolfo Hitlerio vadovavimo stiliumi neturėtų labai stebinti. Bradley’io W. Harto knygoje „Hitlerio draugai amerikiečiai: Trečiojo reicho rėmėjai Jungtinėse Valstijose“ (orig. Hitler’s American Friends: The Third Reichs Supporters in The United States) pastebima, kad nacizmo grėsmė Jungtinėse Valstijose prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo didesnė, nei paprastai norima pripažinti. Be to, idėja „Amerika – pirmiausia“ yra nacizmo istorijos, kilusios iš izoliacionizmo prieš Antrąjį pasaulinį karą ir vėliau atgimusios kaip dabartinio prezidento D. Trumpo šūkis, dalis.