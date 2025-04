Vytautas Jonaitis. Daugiabučių namų valdymas ir priežiūra kryžkelėje

Jame nustatyta, kad tuo atveju bendrojo naudojimo objektų administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija, vadovaudamasi Vyriausybės nustatyta administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarka. Pagal tai butų ir kitų patalpų savininkams suteikiama teisė pasirinkti administratorių, o savivaldybėms pavedama organizuoti šių savininkų balsavimą raštu ar sušaukti jų susirinkimą. Be to, savivaldybė privalo kontroliuoti paskirto administratoriaus veiklą, keisti jį, kai to pareikalauja bent dalis namo savininkų, pasibaigus penkerių metų kadencijai kartoti administratoriaus skyrimo procedūras. Butų ir kitų patalpų savininkams belieka teisė reikšti pretenzijas savivaldybei ir jos paskirtam administratoriui dėl jiems priskirtų funkcijų vykdymo.