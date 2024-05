Užkalnis. Dvigubos pilietybės turbūt nebus, bet pabandom dar sykį

Be to, yra dar vienas svarbus dalykas. Valdžia Lietuvoje, kaip ir Amerikoje, yra sukurta žmonių, dėl žmonių ir iš žmonių sudaryta, tik kartais tai pamirštama, ir valdžiai atrodo, kad ji gali duoti žmonėms teises (o gali ir neduoti), lyg saldainius vaikams per atlaidus bažnyčios šventoriuje. Aišku, kad valdžia to nepamirštų, patys žmonės turi pareikšti nuomonę ir netingėti.