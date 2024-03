Užkalnis. Bijote dvigubos pilietybės? Ko dar bijote?

Be to, emigrantai, grįžę Lietuvon, per mėnesį atostogų sumoka tūkstančius: ne tik oro uosto rinkliavas, bet pinigus pavežėjams, restoranams, dantų gydytojams, manikiūrininkėms, kosmetologėms, kirpėjams, lietuviškiems spa centrams ir viskam kitam (aš jau nekalbu apie tai, kad daugelis jų siunčia pinigus senukams tėvams Lietuvoje).