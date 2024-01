Ukrainoje kovojantis savanoris iš Lietuvos: šokas patekus į apšaudymą – milžiniškas

Šiandien taip pat planavome ieškoti taikinių Bachmute, tačiau jau vakar kilo abejonių, ar oro sąlygos leis tuo užsiimti. Atsikėlus ryte, tos abejonės pasitvirtino: lauke snigo ir pustė. Vėjo greitis siekė apie 20 metrų per sekundę. Tokiu oru nepavyks nei skraidinti dronų, nei ką nors įžiūrėti per „Fagot“ optinį taikiklį. Nusprendėme likti bazėje ir užsiimti būsimų veiksmų planavimu. Man tai buvo puiki proga pamąstyti, susidėlioti mintis ir pirmiausia sau pačiam atsakyti į klausimą: „Kam ir dėl ko visa tai darau?“

Motyvacija? Pastaruoju metu dažniausiai man užduodamas klausimas (neskaitant klausimo „Kiek rusų nužudei?“) skamba taip: „Kodėl nusprendei vykti kariauti į Ukrainą?“ Atsakymas lyg ir paprastas, bet kartu sudėtingas. Pirmiausia todėl, kad negalėjau sau leisti televizoriaus ekrane ramiai stebėti, kaip visai šalia vyksta tokia neteisybė. Žudomi niekuo nekalti žmonės, griaunami jų namai. Esu per daug jautrus. Be to, esu tikras, kad abejingumas daromam blogiui leidžia jam dar labiau išsikeroti. Neabejingi žmonės prisideda kas kuo gali. Vieni remia pinigais, kiti daiktais, dar kiti vyksta kovoti.