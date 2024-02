Tomas Sinickis. Ne pinigai priverčia pasaulį suktis

Apskritai priklausomybės yra visų stabilių verslų pagrindas. Tabakas, alkoholis, cukrus, seksas, azartiniai lošimai – sąrašas gali būti labai ilgas. Beje, ne vien mes tokie pastabūs. 2019 metais buvo išleista Davido Courtwrighto knyga pavadinimu „The Age of Addiction: How Bad Habits Became Big Business“. Lietuviško vertimo neradau, bet skambėtų daugmaž „Priklausomybės amžius: kaip blogi įpročiai tapo dideliu verslu“.