Tomas Kačerauskas. Ar dirbtinis intelektas – grėsmė kultūrai ir demokratijai?

Be to, atsiradus dirbtiniam intelektui kūrėjai vis labiau gundomi jam pavesti kūrybines užduotis, juo labiau, kad jis gali įvertinti tikėtiną paklausą. Viso to rezultatas – ydingas kultūros vartojimo ratas, kai paklausa formuoja pasiūlą, o ši siekia įsiteikti masiniams vartotojams. Maža to, vietoj lokalios kultūros, kuri ilgus šimtmečius buvo svarbiausias bendrijų ir tautų tapatumo veiksnys, įsigali globali.