Sekmadienio Evangelija. Priimti dieviškąją meilę

Tikėjimas be davimo veltui, be dovanojimosi, be meilės darbų yra silpnas, ligotas, galiausiai liūdnas tikėjimas: tarsi maistas be skonio ar futbolo varžybos be įvarčio. Skaitome, kad po Jėzaus žodžių jaunuolis „apniuko ir nusiminęs pasitraukė“ (Mk 10, 22).