Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Saulės ir smegenų užtemimai

Sodinti medžius tikrai yra geriau, negu tą laiką pratūnoti riejantis su oponentais feisbuke. Tai yra labai sveikas darbas gryname ore, kuriam jokia sporto klubo treniruočių programa negalėtų prilygti. Tik gal nereikia to pateikti kaip kažkokios pagalbos gamtai. Iškirstus miško paskirties žemės plotus jų savininkas vis tiek privalės atsodinti per įstatyme numatytą laikotarpį. Jei to nepadarys miškasodžio akcijos savanoriai, tai urėdijai teks samdyti profesionalius miško sodintojus. Kaimo žmonėms miško sodinimas yra visai neblogas, pakenčiamai apmokamas darbas. Pažįstu taip uždarbiaujančių dzūkų, tai viso darbo iš jų neatimkit.