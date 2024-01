Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Mažiau lūkesčių – mažiau progų nusivilti

Pasaulio politikoje 2024-aisiais vienas labai nelaukiamas įvykis visus metus neleis apie save užmiršti, tarsi pakaruoklis virš stalo per šeimos naujametę vakarienę. Europa, Ukraina, Kinija ir net Lietuva po truputį ruoš savo planus B tam atvejui, jeigu amerikiečiai metų pabaigoje tikrai nuspręs sugrąžinti į Baltuosius rūmus Donaldą Trumpą. Vladimirui Putinui, kovo mėnesį be ypatingų pastangų prasitęsiančiam mandatą valdyti Rusiją dar vieną kadenciją, tai yra planas A. Būtent todėl karą Ukrainoje jis planuoja tęsti 5 metus – po visiško JAV pagalbos šiai šaliai nutraukimo tikisi visiškai sunaikinti ją per porą metų. O jau tada iš NATO griuvėsių išsirankioti skaniausius kąsnelius – Baltijos šalis.