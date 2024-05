Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Kada griausim Merkinės cerkvę?

Kai po gegužės lietaus per vieną naktį mano kiemo žolė paūgėja per sprindį, o vakar žydėjusios kiaulpienės jau skraidina savo pūkus, kažkaip reikėtų įtikinti save išsklaidyti visas dvejones ir džiaugtis ilgai netruksiančia gražiausio metų laiko akimirka. Nufotografuoti storą pūkuotą kamanę, besiganančią ant alyvų žiedų ta kamera, kuri yra po ranka, o ne laukti, kol japonai sukonstruos dar pažangesnę. Apsikabinti erkių į savo kailį prisirinkusį šunį ir pasidalyti su juo per visą kaimą kvapus paskleidusio didkepsnio likučiais.