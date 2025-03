Rimvydas Valatka. Ukraina kalta dėl visko

Tai aišku, kad tik Ukraina kalta dėl to, kad iš Trumpo ir Musko dešimtys milijonų žmonių šaiposi. Ukraina kalta, kad karo nusikaltėlis Putinas tapo pasaulio atstumtuoju. Kalta, kad gina savo laisvę, užuot pasidavusi Rusijai per tris dienas. Rytoj bus kalta ir dėl to, kad Amerikos akcijos dėl Trumpo maklių su muitais eina šaibom.