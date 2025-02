Rimvydas Valatka. Trumpo-Putino paktas kybo virš Europos

O tai, kad Power of the purse – Kongreso prerogatyva, kiekvienas amerikietis sužino dar mokykloje. Tai įrašyta JAV Konstitucijos įžangoje. Po to, kai Kongresas patvirtina biudžetą, pinigai patenka į valstybės iždą, ir niekas, išskyrus Kongresą, negali keisti jų krypties.