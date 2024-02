Rimvydas Valatka. Puota-stadionas maro metu

Nei premjerei, nei ministrams, įskaitant karo ministerį ir net Vyriausiąjį valstybės ginkluotųjų pajėgų vadą, neatėjo mintis, kad Europoje jau dvejus metus vyksta žiauriausias karas po Antrojo pasaulinio. Vilnius, kurio negina nė viena priešraketinė sistema, nuo agresorės satelito vos per 30 km. Tai gal stabdom arklius su stadionu ir visom gerovės valstybės statybom, o pinigus – gynybai?

Druskininkai ieško 250 kW galios juodo, pilko ar sidabrinio sedano. Su 7 colių jutikliniu ekranu ir 6 garsiakalbiais. Malinauskas caras ar ne? Prieš pirkdamas naujus galingus ratus, dar perspėjo, kad Vyriausybė neuždarytų Raigardo pasienio punkto. Druskininkai be kolkozenfuhrerio kvapo – kurortas be ateities. Kaip ir be Lukašenkos KGB valdomos sanatorijos „Bielorus“.