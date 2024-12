Rimvydas Valatka. Paluckas Astrave, Kyjive ir kitur

Pernai vairavimo teorijos egzaminai rusiškai laikyti per 10 tūkst. kartų, per 11 mėnesių šįmet – jau daugiau kaip 11 tūkst. Čia yra tai, ko Lietuvai dabar labiausiai reikia, – rusų kalbos?

Ministras Kondratovičius aiškino, kad beveik 35 metai valstybei buvo per trumpas laikas pasiruošti per vairavimo egzaminus apsieiti be okupantų rusų kalbos. Regis, šitas vidaus reikalų ministras visus lietuvius laiko silpnapročiais.